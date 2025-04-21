Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni'nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı.

Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak.

Uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Yüzde 80'in yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. En yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme imkan, yeteneğine sahip olduk."

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