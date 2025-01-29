Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular

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Ankara'da siyaset arenası hareketli...

Programlarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada parti grubuna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi arasında son dönemde CHP'nin açıklamaları da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik tepkisinde şunları söyledi:

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE DEDİĞİMİZ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR"

Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Durumlarını iyi biliyorlar. Para kulelerinin daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor."

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