Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aHaber özel yayınında gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerinde PKK bağlantısı tespit edildiğini duyurdu:

"TUTUKLANANLARIN AİLELERİNDE PKK BAĞLANTISI VAR"

"Burada böyle bir endişe başından itibaren hep taşıdık. Bu endişenin arkasından bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu. Tutuklananların ailesinde PKK'ya iltisaklı olduklarını tespit ettik.

Geçen yıl Hatay'daki orman yangınlarında bu işi çok açık net yaşadık. Bu yıl yaşamadık dememizin anlamı yok. Böyle bir şey var mı, yok mu polis teşkilatımız, istihbarat örgütümüz incelemelerini yapıyor. Varsa tabii ki üzerine üzerine gideceğiz.

"BİZİM CİĞERLERİMİZİ YAKANIN CİĞERLERİNİ YAKARIZ"



Bizim ciğerlerimizi yakanın tabii ki ciğerlerini yakacağız. Bu kadar canlı yandı. Bal, arı kovanlarımız yandı gitti. Bunları görmeyecek miyiz? Birçok vatandaşlarımızın ekmek teknesiydi. Bunlara yönelik çalışmalarımızı yapacağız. O vatandaşlarımızın arı kovanlarını alıp teslim edeceğiz, onları yolda bırakmayız. Ortada bir cinayet var.

"ALÇAKÇA PLANLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bu yangınlarla ilgili ihbar, belge, bilgi polis, jandarma, istihbaratımız tarafından etraflıca takip ediliyor. Bunları kovalıyoruz. Özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK yöneticilerin talimatıyla artan hadiseler ortalamanın üç katın üzerinde zarar görmemize yol açmıştır. Bunu bilmemiz lazım. Bizim ciğerlerimizi yakanın ciğerlerini sökmek boynumuzun borcudur."







