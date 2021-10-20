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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç Afrika lideriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç Afrika lideriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisinde Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ve Liberya Devlet Başkanı Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.