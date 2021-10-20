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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç Afrika lideriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisinde Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ve Liberya Devlet Başkanı Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
- AA & Ensonhaber
- 20.10.2021 - 01:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi sürüyor.
Erdoğan, Angola temaslarının ardından bugün Togo'da temaslarda bulundu.
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç Afrika lideriyle bir araya geldi VİDEO
ÜÇ LİDER YEMEKTE ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Toplantı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
YEMEK BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.
Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.