Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak tahsis etmişti: Suriye lideri Şera, Ankara'ya geldi

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Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şera'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.

Bu gelişmenin ardından Şera, Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde dün Suudi Arabistan'a gitmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UÇAK GÖNDERDİ

Şera, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tahsis edilen uçakla Şera ve heyeti, Ankara'ya geldi.

Şera'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Şera ve beraberindekiler, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'ye doğru yola çıktı.

ŞERA, ANKARA'YA GELDİ

Şera ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı.

İki liderin görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması konuları ele alınacak.