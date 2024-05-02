Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki protestolar hakkında ilk kez konuştu Demokratlar Birliği Çalıştayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı İsrail'in katliamına sesiz kalmakla suçladı. ABD'deki üniversitelerdeki Gazze eylemlerine polis müdahalesine de tepki gösteren Erdoğan, "Kimsenin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını Ankara'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

Önemli mesajlar verdi

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Batı'ya eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da nefret suçlarıyla mücadelede ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Nefret suçları konusunda mağdurun kimliğinin daha fazla ön plana çıkarıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanlara ve göçmenlere yönelik düzenlenen ırkçı saldırıların çoğunun daha soruşturma aşamasında örtbas edildiğini hepimiz biliyoruz.” dedi.

"Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir"

Türkiye'nin Gazze konusunda yaptıklarını tek tek anlatan Erdoğan, "Siyonistlerin baskıları bizi durduramaz, Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir" vurgusu yaptı.

ABD'deki protestolar hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ABD'deki üniversitelerde süren protestolara da yer verdi.

"Kimsenin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında şunları söyledi:

Bazı prestijli marka üniversitelerinde vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Şiddete, işkenceye maruz kalıyorlar. Rektörler, akademisyenler işten atılıyor, linç ediliyorlar. Kimsenin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor. Olayların yatışmasını bekliyorlar. Çünkü batı demokrasinin sınırlarını İsrail'in çıkarları çizmekte. Bizi ve ülkemizi hedef alanlar Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz.

"Bizler çalışmalarının merkezine istişareyi yerleştirmiş bir hareketiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Külliye'ye, milletin evine hoş geldiniz. Bugün 25 ülkenin 47 farklı bölgesinden gelen Avrupalı Türkleri misafir ediyoruz. Sizleri ana vatanınızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kapasite geliştirme ve eğitim çalıştayınızın başarılı geçmesini rabbimden niyaz ediyorum. Kapsamlı programın hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca kıymetli isimlerle bir araya geleceksiniz. Geleceğe dair yol haritalarının şekillenmesi noktasında çalıştayınız önemli roller üstlenecek. Bizler çalışmalarının merkezine istişareyi yerleştirmiş bir hareketiz.

"20 yılda marka haline dönüşen birliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum"

Birliğimizin bu güzel programını ortak akla verilen önemin bir sembolü olarak görüyoruz. Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarının korunması, genç kuşakların asimile olmadan topluma katılımı ve akademide insanlarımızın desteklenmesi gibi kıymetli faaliyetler yürüttü yürütüyor. Tehditler değiştikçe birliğin faaliyet sahası da değişiyor. Kardeş topluluklara da el uzatmasını kıymetli buluyorum. 20 yılda marka haline dönüşen birliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Birliğe maddi manevi destek olan her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olmayan kardeşlerimi de rahmetle yad ediyorum.

"Yaklaşık 7 milyon insanımız Avrupa'da yaşıyor"

Sadece bizim değil Avrupalı Türklerin yanı sıra kimliğini koruma mücadelesi verenlerin de birliğimizden büyük beklentileri var. Sizlerin omuzlarınızda ağır bir yük bulunuyor. Çalışmak, daha fazla gayret etmek zorundayız. Hak verilmez alınır şiarı ile tempomuzu artırmalıyız. Her zamankinden daha dinamik ve kucaklayıcı anlayış ile hareket etmeliyiz. Nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış, tarihi zaferlerle dolu milletin evlatlarına zayıflık yakışmaz. Bugün yaklaşık 7 milyon insanımız Avrupa'da yaşıyor. Neredeyse yarısı Almanya'da ikamet ediyor.

"Nefret suçları ile mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu"

Vatandaşlarımız uzun yıllar haklarını kullanmada sıkıntı çekti. Alman makamları ile olan görüşmelerimizde bu konuda yaşanan sıkıntıları pek çok kez gündeme taşıdık. Almanya'nın çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenlemesini olumlu karşılıyoruz. Bu imkandan yararlanmanız sizlere kuşkusuz fayda sağlayacaktır. Almanya Cumhurbaşkanı'na da ifade ettim, Solingen Faciasından 31 yıl sonra 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Tamamen aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledim. Bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız. Soydaşlarımızın haklarını korumak devletimizin asli görevlerinden biri. Konsolosluklarımızın kapısı sizlere açıktır. Bu davanı takipçisi olacağız. Nefret suçları ile mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Mağdurun kimliği daha çok belirleyici oluyor. Antisemitizme gösterilen hassasiyet Irkçı saldırılardan esirgenmekte. Dönerci cinayeti denilerek önemsiz hale getirilmeye çalışılıyor.

"Bu kampanyaların tek hedefi Türkiye'yi susturmaktır"

Müslümanlara ve göçmenlere yönelik saldırıların çoğunun soruşturma aşamasında örtbas ediliyor. Eylemler fikir özgürlüğü denilerek görmezden geliniyor. Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Batı demokrasileri adına tam bir utançtır, skandaldır. İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa aklına önce Türkiye'ye saldırmak geliyor, bize saldırarak temize çıkmaya çalışıyor. Bunu da özgürlük kavramlarının arkasına saklanarak yapıyorlar. Saldırıların artması tesadüf değildir. Bu kampanyaların tek hedefi Türkiye'yi susturmaktır. 7 aydır devam eden Gazze krizinde de cesur bir duruş sergilemiştir Türkiye. Yaklaşık 50 bin tonla Gazze'ye en fazla yardım yana ülkeyiz.

"İsrail'e yeter artık diyecek bir cesur yürek çıkmadı"

Siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz. Zalime zalim mazluma mazlum demeye devam ediyoruz. Bize özgürlük dersi verenlerin Gazze katliamındaki iki yüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz. 35 bin filistinlinin ölümünü sadece seyretti. Hayatını kaybeden 1402'den fazla gazeteci hakkında tek bir cümle kurmadılar. İsrail hastaneleri, camileri, kiliseleri enkaza çevirdi. Okulları, gıda sırasını bekleyenleri hedef aldı. Toplu katliamlar işledi. Tüm bu vahşet yaşanırken bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir ülke sesini çıkarmadı, İsrail'e yeter artık diyecek bir cesur yürek çıkmadı. Ateşkes çağrısı yapacak cesareti bile göstermediler. Diplomatik ve askeri desteğe devam ettiler. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa nasıl karşıysak antisemitizmi de reddediyoruz. Amacımız Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve iki devletli çözüme giden yolun açılmasıdır. Ne yapıyorsak böyle bir barış ikliminin bölgemizde sağlanması için yapıyoruz.

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