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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.08.2021 - 19:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

    TURİZM VE TİCARETE KADAR HER ALANDA GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

    Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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