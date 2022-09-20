Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarına New York'ta devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu marjında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Genel Kurul'unda konuşma yapacak.

Zelensky ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü.