Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'la görüştü

AA & Ensonhaber
Ukrayna'dan Türkiye'ye meclis başkanı düzeyinde ziyaret düzenlendi.
Ankara'da yapılan görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk arasında gerçekleştirildi.
Külliye'de Erdoğan-Stefanchuk görüşmesi
Stefanchuk, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Basına kapalı görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.
İki ülkenin meclisleri arasındaki diyaloğun artırılmasının ve Ankara-Kiev hattındaki iş birliğinde gelinen noktanın değerlendirildiği belirtiliyor.
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