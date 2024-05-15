Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'la görüştü
AA & Ensonhaber

Ukrayna'dan Türkiye'ye meclis başkanı düzeyinde ziyaret düzenlendi.

Ankara'da yapılan görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk arasında gerçekleştirildi.

Külliye'de Erdoğan-Stefanchuk görüşmesi

Stefanchuk, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Basına kapalı görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

İki ülkenin meclisleri arasındaki diyaloğun artırılmasının ve Ankara-Kiev hattındaki iş birliğinde gelinen noktanın değerlendirildiği belirtiliyor.