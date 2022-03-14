Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna trajedisi üzeirnden Türkiye'nin dik duruşunu anlattı

Çıkan savaş nedeniyle trajedinin yaşandığı Ukrayna örneğini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm yıldırma politikalarına karşı ayakta dik duruşunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz geleceğe inşallah bir miras bırakıyoruz. Zaten bizler de öldüğümüzde inanıyorum ki bu köprülerle, Marmaray'la, Avrasya Tünelleri ile anılacağız.

Derdimiz, Türkiye, dünyaya çok farklı bir miras bıraksın. Türkiye, modernizmin en güzel örneklerini bu eserlerle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, adaletiyle, emniyetiyle, tarımıyla, uluslararası diplomasideki başarısıyla göstersin.

Böylece Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapının avantajlarıyla yeni bir yükseliş sürecine girmiştir. Dünyanın özellikle gelişmiş ülkeleri krizlerle kıvranırken bir üretim, istihdam, ihracatla hedeflerimize ilerliyoruz.

Ukrayna'daki trajedi, güvenlikten ekonomiye kendi ayakları üzerinde duramayan bir ülkenin her an felaketle yüzleşebileceğini hepimize tekrar hatırlatmıştır. Ülkemizi nice siyasi ve ekonomik tuzaklardan, terör tehditlerinden, gizli-açık ambargolardan, uluslararası kumpaslardan kurtarırken, içeride ciddi bir mücadele verdik.

Çoğu kendi irademiz ve kontrolümüz dışındaki gelişmeler üzerinden yürütülen kampanyalarla enerjimiz heba edilmek istendi.

Bir dönem laiklik üzerinden, köken üzerinden fitne çıkarmak gayretiyle toplum bölünmek istendi. Ama biz Kürt, Türk, Çerkez, Arap hep birlikte yürüdük.

Bir dönem PKK ve DEAŞ saldırılarıyla, FETÖ'nün kanlı darbe girişimleriyle ülkemize diz çöktürülmek istendi. Son 3-4 yıldır da ekonomimizin önünü kesme heveslerini boşa çıkarmakla uğraşıyoruz.

Milletimizle birlikte bu senaryoların hepsini yıktık, attık. Ülkemizin tüm imkanlarını demokrasi ve kalkınma eksiklerinin tamamlanmasını sağlayarak Türkiye'yi küresel güç haline getirdik."

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