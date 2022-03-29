Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 34'üncü güne girilirken, taraflar arasındaki müzakereler yeni bir boyut kazandı.

Heyetler Türkiye'nin tarihi adımlarının ardından, bir süre ara verdikleri yüz yüze müzakerelere devam etme kararı aldı.

Tüm dünyanın merakla beklediği bu müzakere masası ise bugün İstanbul'da kuruldu.

Heyetler dakikalar önce Dolmabahçe Ofis'inde bir araya gelirken, toplantının açılış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

HEYETLER CUMHURBAŞKANI'NI AYAKTA ALKIŞLADI

Kürsüye geçmeden önce heyetleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o esnada ayakta alkışlandı. Yaşanan anlar ise oldukça dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Daha sonra konuşmasına başlayan Erdoğan, böylesine kritik bir dönemde heyetleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıların ve yapılacak görüşmelerin, Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canıgönülden destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Heyetlerin ülkeleri adına büyük bir gayret gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya heyetlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'inci haftasına giren çatışmaların, dost ve komşu olarak kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki komşuluk, dostluk, insani yakınlık, özellikle bu hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Şahsen, kıymetli Devlet Başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşım nezdinde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim Bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık."

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