Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Son olarak G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’nın Rio de Janeiro kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Birçok ülkeden liderlerin ve temsilcilerin katılacağı Zirve'de, hala sürmekte olan savaşlar da ele alınacak.

ÇATIŞMAYI "DONDURMA" TEKLİFİ SUNACAK

Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hatlarında dondurmayı öneren bir teklif sunacak.

Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'ye, ülkesinin NATO üyeliği için müzakerelere en az 10 yıl süreyle ara verilmesini teklif edecek.

SİLAHSIZ BÖLGE OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Ayrıca Türkiye'nin teklifinde, Rusya'nın büyük hasar verdiği Donbas'ın doğusunda bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulması ve burada uluslararası birliklerin konuşlandırılması öngörülüyor.

Türk yetkililer, bu yaklaşımın en gerçekçi seçenek olduğunu düşünmekle birlikte, Ukrayna'nın bu senaryoda anlaşmayı kabul etmesinin zor olabileceğini belirtti.