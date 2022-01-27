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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Erdoğan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.
    • AA
    • 27.01.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 18:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, tüm dünyanın gündeminde…

    Her ne kadar Rusya “bir savaş olmayacak” dese de iki taraflı yapılan askeri hazırlıklar neredeyse son aşamaya geldi.

    ABD ve daha önce teçhizat yardımında bulunduğu birkaç ülkeden Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatları durumun vahametini gözler önüne seriyor.

    CUMHURBAŞKANI 3 ŞUBAT’TA UKRAYNA’DA OLACAK

    Tüm bu yaşananlar gölgesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da duyurusunu yaptığı Ukrayna ziyaretinin tarihi belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta savaşın eşiğindeki Ukrayna’da olacak

    Erdoğan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ya gidiyor #1

    DAHA ÖNCE KALIN DUYURMUŞTU

    İbrahim Kalın, “Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek.” diyerek Erdoğan'ın, Ukrayna'ya ziyarette bulunacağı mesajını paylaşmıştı.


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