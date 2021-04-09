Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ecdat mirasına hoyratça davranıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Müze binasının da içinde yer aldığı alanın başlı başına bir sanat vahası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde bu eserlerden geriye kalan ahır binasının Milli Saraylar tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğünü belirtti.

"ECDAT MİRASINA HOYRATÇA DAVRANILMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edildiği tarihteki tüm eserleri ile bu binayı yaşatmayı gönülden istediğini aktararak, "Malesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir." dedi.

Tarabya'daki harap halde bulunan Huber Köşkü ile Vahdettin Köşkü'nü de yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla kalmıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere yeni yapılan kamu binalarını Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin bugüne miras kalması sebebiyle o izleri yarına taşımak ve modern mimari yorumlarıyla inşasını temin etmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış VİDEO



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ülkemize uzunca bir süre hakim olan çirçin, hursuz, kimliksiz yapı inşaatı dönemini sona erdirerek gelecekle geçmişi harmanlayan bir dönemi başlatıyoruz. Yapay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini tamamiyle değiştireceğimize inanıyoruz.

Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmişimiz var. Bugün de Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz.





Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkamadığımız ise acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve alanda kökü mazide olan ati anlayışı ile hareket ediyoruz. Elbette kültür, sanat, bilim dediğimiz hususlar bir anda üretilemediği gibi bir anda da ortadan kaybolmuyor. sağlam siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olmayan ülkelerin sanatlarını, bilimlerini yaşatmakta zorluk çektiklerini biliyoruz.

Türkiye ve Türk milleti olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son asırlarda arka arkaya maruz kaldığmız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki diğer konuları vakit ve enerji ayıramadık. Son devletimizi de iste bu hercüment içerisinde kurduk. Kültür sanatta da kopya çeken taklit eden durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık."