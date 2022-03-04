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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin 28 Şubat'taki buluşmasına ilişkin, "Biz hükümeti veya iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın, o 28 Şubat geride kaldı." dedi.
    • AA
    • 04.03.2022 - 11:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin 28 Şubat'taki buluşmasına ilişkin, "Biz hükümeti veya iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın, o 28 Şubat geride kaldı." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Kız öğrencileri okullarından dışarı çıkartan zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. Kamuda çalışan kadınları gözlerini kırpmadan kapı önüne koydular. Bu uygulamayı özel sektörüne kadar yaygınlaştırdılar. Şimdi de 28 Şubat'ta acaba 2023'te nasıl biz hükümeti veya iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın, o 28 Şubat geride kaldı. Ülkemizde yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz. Bir araya gelmişler. Büyüklerimizin güzel bir ifadesi var; benim oğlum bina okur, döner döner yine okur."

    Ayrıntılar gelecek...


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