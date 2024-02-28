Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümek zorundadır. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan burada, hizmete alınan fabrikaya ilişkin bilgiler verdi.

Yatırım bedeli 140 milyon euro olan fabrikanın hizmete girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ekonomiye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Türkiye, yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümek zorundadır"

Erdoğan, Türkiye'nin yatırım istihdam cari fazla yoluyla büyümek zorunda olduğunu vurguladı.

Her alanda Türkiye'yi dünyanın en önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız." şeklinde konuştu.

"Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor.

"Savunma sanayiinden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız"

Türkiye, yatırım istihdam cari fazla yoluyla büyümek zorundadır. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz. Savunma sanayiinden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir. Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.

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