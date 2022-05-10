Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut anayasada yapılacak değişiklikleri işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında yeni anayasa vurgusu yaptı.

"Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır"

Hukuk devleti ilkesinin demokrasinin olmazsa olmaz şartı olduğunu belirten Erdoğan, ülke yönetimine geldiği günden beri Türkiye'nin hukuk niteliğini güçlendirme mücadelesi verdiğini söyledi.

Geniş bir alanda hukuk devletini tahkim ettiklerini de söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak için TBMM bünyesinde defalarca teşebbüste bulunduk. Bunun için komisyon kurulmasına öncülük ettik. Bu teşebbüsümüz muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kuşatıcı bir anayasaya kavuşturacağız

"Türkiye'yi kuşatıcı ve özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız"

Hayatın akışı içinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü darbe anayasasından kurtarma azmimiz bakidir. Ülkemizi kuşatıcı, özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız. Anayasamızın toplumda genellikle 134 hükmü 20 yıl boyunca değişti. Sadece Anayasayla sınırlı kalmadık, ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını çağın gereklerine uygun ve demokrasi ve özgürlük alanlarını genişletici şekilde değiştirdik.

"Halk oylamasına sunulacak"

Bu sürecin milli iradenin üstünlüğüne göre, demokrasi çerçevesinde ve toplum tarafından benimsenerek yürütülmesidir. Yeni anayasa hazırlığımızı Meclis'te çoğunluk sağlansa bile halk oylamasına sunacağımızı belirtmiştik. Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcılarının niteliği de adaletin tecellisinde hayati öneme sahiptir.

"Yeni sistem çok yakında başlayacak"

Yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın da üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum."