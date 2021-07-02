Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin hakkını söke söke alırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmada Avrupa Komisyon Başkanı ile arasında geçen görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'ndaki incelemelerinin ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilikşin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretine değindi.

"SURİYE'DE, KARABAĞ'DA, LİBYA'DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geniş bir ekiple 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta olacağını söyleyen Erdoğan, "Bize ne dediler? Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de. Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Biz buralarda varız olmaya da devam edeceğiz. Geniş bir ekiple orada olacağız." ifadelerine yer verdi.

"DİYOR Kİ, SERT MESAJLAR VERMESENİZ.."

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyon Başkanı ile görüştüklerini belirten Erdoğan, "Diyor ki, "Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz. Oradan sert mesajlar vermeseniz." dedim nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz ben o metni orada okurum.

Yani bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler.

Ben bu milletin bir evladıyım.

Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin.

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALIRIZ"



Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız.

Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta oralarda petrol arama işlerimizi yürüteceğiz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmaları yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devamlı doğalgazın sinyalleri geldi şimdi inşallah hedef oradan doğalgazı çıkarmak.

ÇOK DAHA UCUZ DOĞALGAZ..

Doğalgazı çıkardıktan sonra benim milletim çok daha rahatlayacak. Çok daha ucuza doğalgazı kullanma imkanını yakalayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin hakkını söke söke alacağız