Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkarmak şarttır." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ACI İLAÇLARI İÇMEMİZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz.

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız ViDEO



"ÜLKEMİZİ KRONİK SANCIDAN KURTARACAĞIZ"

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız."