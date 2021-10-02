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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.10.2021 - 19:50
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 20:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

    Heyete hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona sonrası dönemdeki ekonomiye ilişkin konuştu.

    "YABANCI KARŞITLIĞI VE İSLAM DÜŞMANLIĞI DAHA DA YAYGINLAŞACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yabancı karşıtlığı ve Türk düşmanlığı vahim boyutlara ulaştı. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #9

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetiyle görüştü #10

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