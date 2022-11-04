Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için referandum resti

5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü için referandum isteğini yineledi. Erdoğan, "Referanduma gidelim, millet en doğrusunu söyler" dedi.

CHP'nin yeniden gündeme taşıdığı başörtüsü konusu, bugün 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

Referandum çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine meydan okudu.

"Türkiye yıkıldı mı?"

"Vesayetin başını çeken bir partinin başkanı başörtüsü konusunu yeniden gündeme getirdi" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın başını örtmesi tabii bir durumdur. Devletin tüm kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz var. Hakimimiz, savcımız, polisimiz, valimiz var. Yaptık da ne oldu? Türkiye yıkıldı mı? Tam aksine şimdi hepsi 'çok daha rahatız, huzurluyuz.’ diyor. Yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecektir."

"Habis ziyniyet pusuda bekliyor"

CHP'yi işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bir kez daha gördük ki ülkemizde kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet pusuda beklemekte. Bu meseleyi Anayasal güvenceye kavuşturmakla cevabımızı verdik. Bu konuda samimiyetimizi ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse referanduma gidelim VİDEO







"Millet en doğrusunu söyler"

Gerekirse referanduma gidelim. Millet en doğrusunu söyler. Bakalım millet ne diyor? Millete gitmeyi de bunlar kabul edemez. Millete gidileceği zaman sandıktan neler çıkabileceğini iyi biliyorlar. Kapsamlı bir uzlaşma sağlanabilirse kadınlarımız ve ülkemiz karlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamazsa bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız." diye konuştu.

Batı zihniyetinin baskın karakteri...

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Zirvenin kadınlarla birlikte tüm insanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyadaki kadın hareketlerini şekillendiren en önemli etken kültürel farklılıklardır.

Batı medeniyetinin baskın karakteri, en çok kadına bakışta ortaya çıkmıştır.

Bugün dünyanın her yerindeki toplumlarla aynı kadın rolü dayatılmaktadır. Ülkelerin pek çoğunda nüfusun kırsaldan şehirlere yığılması da bu dayatmayı beslemektedir.

Bunun dışındaki her türlü davranış küresel bir lince tutulmaktadır.

"Sizlerle omuz omuza sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız"



Gelişmiş ülkelerin verdiği imajın tersine, kadına yönelik şiddette ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz.

Biz ülkemizde sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz.

Zirvede geleceğe ışık tutacak sonuçlara ulaşılacağı anlaşıyor. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarasından feragat etmiş demektir.

Yürüttüğümüz mücadelede en büyük desteği gördüğümüz kadınlarla her alanda başarılara ulaşacağımız bir gelecek bizi bekliyor.

İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle omuz omuza sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.





"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir"



Ülkemize 20 yılda asırlık eserler kazandırdık derken mübalağa etmiyoruz. Türkiye demokrasi atağı ile geldiği seviyede, hep birlikte geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlıyor.

Asıl büyük değişimi zihinlerde sağladığımıza inanıyorum. Anayasamızın 10. maddesinde, "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" ibaresini ekleterek işe başladık.

Kadına yönelik şiddetle en etkin mücadele edeceğimizin sözünü daha hükümete gelmeden halkımıza vermiştik. Aile içi ve kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırarak bu doğrultuda önemli adımlar attık.

Çalışan kadınların şartlarını iyileştirdik. Gebelikten itibaren doğuma ve çocuğun büyümesine kadar anneleri koruyan maddi olarak destekleyen işler yaptık.

Ülkemizin 81 iline yaygınlaştırdığımız şiddet önleme merkezlerimizle 1 milyon kadına hizmet verdik.

"Bunların işi her zaman istismar siyaseti"

Yıllar yılı başörtünün düşmanı olan, üniversitelerde ikna odaları kuranların kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Şimdi bu ikna odalarını kuranlar geldiler başörtüsü sorununu çözelim diyorlar.

Ben şimdi bir teklifte bulundum, bakalım seçimlerde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkartacaksın. Meclis'te bir zamanlar bunların ağababaları TBMM'de başörtülü kardeşimizi kovmadılar mı?

Biz diyoruz gel yeni anayasa yapalım. Ayrım yapmadan bütün kadınlarımız bu süreci yaşansınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete gittiler, şu an gerek yok seçimden sonra çalışalım dediler.

Sen bir gece çıktın düzenleme yapalım diyorsun, biz de gel diyoruz. Niye kaçak dövüşüyorsunuz. Bunların işi her zaman istismar siyaseti.

Çeyrek asır önce hayal bile edilemeyecek şu özgürlük iklimini dizayn ederken nelerle karşılaştığımızı millet çok iyi biliyor.