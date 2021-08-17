Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreninde konuştu

DEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye uygulanan ambargoların savunma sanayiindeki gelişmelerle sonuçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada Türkiye'nin gelişen savunma sanayii ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede yalnız bırakıldığına da dikkat çekti.

"İHTİYAÇLARIMIZ İÇİN ADIM ATMAYA MECBUR KALDIK"

Mücadelede yalnız bırakılan Türkiye'nin savunma sanayii noktasında kendini geliştirdiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelesinde yalnız bırakılan bir ülke olarak, ihtiyaçlarımız için adım atmaya mecbur kaldık. Savunma sanayiinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ambargoları aşmak için savunma sanayiine yüklendik ViDEO

"AMBARGOLARI AŞMAK İÇİN SAVUNMA SANAYİİNE YÜKLENDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ambargoların etkisine değinerek, "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNİN KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarımızın 15'ncisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarımıza katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artması ülkemiz savunma sanayiinin de başarısının ifadesidir.

Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.





"DÜNYA BARIŞINA VERECEĞİMİZ KATKININ ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz.





"ÇOK İYİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002'de ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. 5,5 milyar dolar seviyesinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık.

"HAVACILIK İHRACATIMIZ, 3 MİLYAR DOLAR SINIRINI GERİDE BIRAKTI"

Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur."