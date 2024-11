4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine Gazze'de yaşananlara değindi.

Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma değinen ve batının tavrını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararını da desteklediklerini söyledi.

Bu kararın uygulanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısını da paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

"BATI SOYKIRIMI KÖRÜKLÜYOR"

Bakınız, hemen yanı başımızdaki Filistin'de 14 aydır mazlumlar, masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil acımasızca katlediliyor. Küresel yönetişim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medya Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor. Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken kimi ülkeler bu alçak katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle adeta zulmü körüklüyorlar. Bu durumdan cesaret alan siyonist katiller ise vahşet ve barbarlıklarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Pervasızlıkta çıtayı sürekli yükseltiyor.

"KALBİM PARÇALANARAK SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Burada kalbim parçalanarak bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlayalı 400 günden fazla zaman geçti. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü. 700 binden fazla kardeşimiz yaralandı. 1,9 milyon insan evini, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır. Gazze'de 160 bin binayı yıkıp 436 bin yapıya ağır hasar veren saldırıların gerisindeki sinsi amaç her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Daracık bir alana hapsedilen 2 milyondan fazla Filistinli bir yandan zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışırken diğer yandan açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa karşı verdiği çetin mücadeleyi sebatla sürdürüyor.

"FİLİSTİN'İN CESUR EVLATLARINI SELAMLIYORUM"

"150 KURULUŞUMUZU KATKILARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

"BU GÜZEL ETKİNLİĞİN BEREBERLİK VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

"İKİ KURULUŞUMUZUN YÖNETİCİLERİNİ DE TEBRİK EDİYORUM"

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin eğitim, gençlik, insani yardım, aile ve insan hakları gibi alanlarda yürüttüğü çalışmaları bizler takdirle takip ediyor, gönülden destekliyoruz. Birliğimizin, İslam coğrafyasının dört bir yanındaki 354 üye kuruluşuyla 20 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerin çıtasını her geçen yıl daha yükseğe çıkardığını görüyorum.



Aynı şekilde bünyesindeki 160'tan fazla kuruluşla ülkemizin sivil toplum kapasitesine önemli katkılar yapan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı da başarılarına her gün bir yenisini ilave ediyor.



Samimi, gayretli ve bereketli hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olma yolunda emin adımlarla ilerleyen her iki kuruluşumuzun yöneticilerini tebrik ediyor, Mevlam yollarını açık etsin, işlerini kolaylaştırsın diyorum.