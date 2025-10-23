Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor.

İlk olarak Kuveyt ardından da Katar'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ise turun son durağı olan Umman'a geldi.

UÇAKLAR EŞLİK ETTİ

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Öte yandan Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende Cumhurbaşkanı'nın makam aracına Umman'ın atlı askerleri eşlik ederken daha sonra aracından inen Erdoğan, Umman heyetini selamladı.

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.