AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Umman Sultanı bin Tarık'ın Türkiye ziyareti ekonomik, askeri, ticari ve siyasi olarak önem taşıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

TARİHTE BİR İLK

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın bugünkü Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Umman Sultanı'nın ziyaretine ilişkin Hekimoğlu, şu sözleri sarf etti:

Umman tarafından Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde tarihte herhangi bir ziyaret olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı'nın Türkiye ziyaretini çok önemsiyor. Bunu çeşitli vesilelerle hem telefon görüşmelerinde kendisine dile getirmiş, kendisini davet etmiş hem de bizlere verdiği talimatlarla da bu hususu takip etmemizi özellikle salık vermişti. Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir.

UMMAN'IN TÜRKİYE HASSASİYETİ

Hekimoğlu, bu ziyaretin Umman açısından da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki siyasi, askeri ve ticari ilişkilerin yanı sıra 3 asra yakın süredir Umman'ı yöneten el-Busaidi Ailesi'nin Türklerle akrabalık ilişkilerine çok önem verdiğini ifade etti.

Sultan bin Tarık'ın babaannesinin Türk olduğunu ve babasının da 6 yaşına kadar İstanbul'da İngiliz okulunda öğrenim gördüğünü anlatan Hekimoğlu, bu yakınlıkların Türkiye'nin arşiv belgelerinde tespit edildiğini bildirdi.

Hekimoğlu, bu bağlamda Umman ile Busaidi Ailesi'nde Türklere karşı ciddi bir sempati ve yakınlık hissi bulunduğunu kaydederek, görevi süresince aynı zamanda Umman halkının da Türkiye'ye ve Türk dizilerine teveccühü olduğunu ve Türkçeye karşı da büyük bir sevgi beslediklerini aktardı.