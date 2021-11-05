Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına katıldı

Açılış törenindeki hareketliliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 zaferini buradan ilan ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa dikkat çekti.

Gür bir sesle destek seslerinin yükseldiği alanı bir süre dinleyen Cumhrubaşkanı Erdoğan, 2023 zaferinin kadınlarla, gençlerle ve ana kademeyle birlikte ilan edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz VİDEO

"2023 ZAFERİNİ BURADAN İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah hanımlar çok diri, çok canlı. Ve ben inanıyorum ki bu hanım kardeşlerimizle birlikte 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz. Gençlerle inanıyorum ki buradan ilan ediyoruz. Ana kademeyle birlikte inanıyorum ki buradan zafere yürüyoruz. Buna hazırız değil mi? Şu güzelim millet bahçesine bakın. Aman Ya Rabbi... Modern Ümraniye'ye de bu yakışırdı. Tüm emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

"HEDEFİMİZ 2023 YILINA KADAR 404 MİLLET BAHÇESİNİN TAMAMINI HİZMETE AÇMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir.

Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 404 Millet Bahçesinin tamamını hizmete açmak.





DÜNYADAKİ ŞEHİR PARKLARI ARASINA GİRECEK

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

Çeyrek asrı aşkın süredir İstanbul'un her sokağını her ilçesini donattık., donatıyoruz. Sizlerin desteği olmasaydı buralara gelemezdik.

Son 9 yılda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

Marmara Denizi koruma projesi ile bölgedei çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.

"İHA'LARIMIZLA, SİHA'LARIMIZLA HER YERDE VARIZ"

Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

Her yerde varız. İHA ve SİHA'larımızla Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz.

Kardeşlerim şehir hastanelerimiz başta olmak üzere bir devrim gerçekleştirdik mi? 45 günde Sancaktepe'de şehir hastanesi yaptık. Aynı şekilde Avrupa Yakası'nda da yaptık. Biz bu gayretle yola devam ediyoruz.

"AVRUPA ŞAŞKIN, DÜNYA ŞAŞKIN"

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

Bedeller ödedik ve ödüyoruz. Kardeniz'den doğal gazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkım kazanacak.

2023 önemli bir dönemeçtir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu yola devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yükselişi devam ettireceğiz. Yarın inşallah Batman'dayız."