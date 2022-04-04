Petrol
106.53
2.05%
Euro
16.12
-0.59%
Dolar
14.69
0.07%
Altın
912.28
0.35%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
669.451
-2.19%
BTXN Coin
34.43
-3.01%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesi, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağırladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.04.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 21:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

    BİRLİKTE İFTAR YAPTILAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

    Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti. Sohbet esnasında yaşanan samimi anlar, objektiflere yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Leonarda Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler
    Kitap

    Leonarda Da Vinci: Karanlık Büyük Hikayeler

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları
    Teknoloji

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları

    Görüş Bildir