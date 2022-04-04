Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de oturan Kılıçaslan ailesine konuk oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesi, iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

BİRLİKTE İFTAR YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti. Sohbet esnasında yaşanan samimi anlar, objektiflere yansıdı.