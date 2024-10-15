Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.
AK Parti Genel Merkezi'nde Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Filistin’in Geleceği Konferansı'nda konuşan Erdoğan, konferansın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI'NI AĞIRLADI
Külliye'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir misafiri vardı.
Erdoğan burada Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi ağırladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.
Objektiflere poz veren ikili, ardından basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
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