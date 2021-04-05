Euro
9.5432
-0.41%
Dolar
8.1131
-0.48%
Altın
450.7
-0.76%
Borsa
1.438
0.51%
Bitcoin
477.858
0.40%
EXEN Coin
19.31
-0.46%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel konuları ele aldı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2. Abdullah, görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir