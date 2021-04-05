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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel konuları ele aldı.
- AA
- 05.04.2021 - 13:48
- Güncelleme : 05.04.2021 - 14:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2. Abdullah, görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.