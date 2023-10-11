Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda İsrail-Filistin çatışmasını görüştü.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sızma harekatı ve füze saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik karşı harekatı artarak devam ediyor.

Türkiye'nin sivil kayıpların önüne geçebilmek adına bölge ülkeleriyle diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

"Gerilimin sonlandırılması için her türlü çabaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.