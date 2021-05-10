Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkeleriyle Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıları hakkında İslam ülkeleri liderleriyle görüştü.

Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak İslam ülkeleri liderleriyle görüştü.

ÜRDÜN KRALI VE KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

"İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARININ MUHATABI TÜM MÜSLÜMANLAR"

Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.

"SALDIRILARA KARŞI BİR OLMALIYIZ" ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye, Ürdün ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.







