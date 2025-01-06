Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Ürdün Dışişleri Bakanı ymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Bu kapsamda, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
HANGİ İSİMLER YER ALDI
Görüşmede yer alan isimler ise şöyle; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni.
HAKAN FİDAN İLE DE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Görüşmede, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
"SURİYE'DEKİ PKK/YPG'NİN VARLIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI AN MESELESİ"
"PKK'nın Kürt halkı üzerinde kurduğu şiddet imparatorluğu çökmek üzere" diyen Bakan Fidan, daha sonra Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin temizlenmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.
Fidan, devamında şu sözleri sarf etti:
Suriye'deki şartlar değişti. Suriye'deki PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılması ise inşallah an meselesi. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü ile DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor.
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