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AA

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Ürdün Dışişleri Bakanı ymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Bu kapsamda, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

HANGİ İSİMLER YER ALDI

Görüşmede yer alan isimler ise şöyle; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni.

HAKAN FİDAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Görüşmede, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

"SURİYE'DEKİ PKK/YPG'NİN VARLIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI AN MESELESİ"

"PKK'nın Kürt halkı üzerinde kurduğu şiddet imparatorluğu çökmek üzere" diyen Bakan Fidan, daha sonra Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin temizlenmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

Fidan, devamında şu sözleri sarf etti: