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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
- AA
- 09.03.2022 - 20:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI
Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.