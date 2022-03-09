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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

    Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
    • AA
    • 09.03.2022 - 20:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

    Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü #1


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