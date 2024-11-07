AA

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılıyor.

Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE FİLİSTİN GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Erdoğan, zirve kapsamında birçok lider ve kurum temsilcisiyle temaslarını sürdürüyor.

Zirveye katılan liderler ilk oturumun ardından aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile fotoğrafına iştirak etti.

"BUNUN BİR İZAHI YOK"

Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Avrupa Siyasi Topluluğu Beşinci Zirvesi Genel Oturumu'nda hitap etti.

Bu vesileyle Avrupa kıtasının güvenlik ve istikrarı için AB'nin genişleme politikasının önemine de dikkati çekmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkaniyetli bir genişleme politikasının Birliğin en önemli jeopolitik aracı olduğu açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Mevcut jeopolitik konjonktürde üyelik perspektifimizin güçlendirilmesinin, hem Avrupa'nın hem yakın coğrafyamızın yararına olacağı açıktır. Türkiye olarak, AB ile ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız." dedi.