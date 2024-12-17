Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen'i kabul etti

Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözü, Suriye'de yaşanan gelişmelere çevrilmiş durumda.

Suriye'de Esad rejimi devrilirken, bölgede Türkiye'nin hakimiyeti de gittikçe artıyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken 10 Aralık'ta telefonda konuştuğu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le bugün Ankara'da görüştü.

GÜNDEM BİR KEZ DAHA SURİYE

10 Aralık'ta gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula Von Der Leyen bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyeliler’in tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek verilmeye devam edileceğini ifade etmiş, Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapmıştı.