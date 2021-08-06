Euro
10.1607
0.53%
Dolar
8.6316
1.31%
Altın
489.33
-0.98%
Borsa
1.439
0.5%
Bitcoin
347.674
6.57%
EXEN Coin
23.73
1.41%
33ºC
İstanbul
Bulutlu 33 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

    Vahdettin Köşkü'ne geçmek için cuma namazı kıldığı camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kaldırım Caddesi'nde sevgi seliyle karşılandı.

    ARAÇTAN İNİP SOHBET ETTİ

    Kaldırımda bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre sonra makam aracını durdurarak araçtan indi.

    Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra köşke geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

    "O KADAR HEYECANLANDIM Kİ..."

    Erdoğan ile sohbet eden Şengül Aydın, “Sadece 'duacıyız' dedik, o kadar, arkadaşım da aynı şeyi söyledi. O da bize 'sağ olun, var olun' dedi, o tarz şeyler yani. O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" dedi.

    "ONU ÇOK SEVDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

    Songül Ata ise “Ben çok sık rüyamda görüyorum Tayyip Bey'i. Onu çok sevdiğimi ve sürekli duacı olduğumu söyledim" şeklinde konuştu.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar da vatandaşlarla sohbet etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar da vatandaşlarla sohbet etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir