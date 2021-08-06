Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Vahdettin Köşkü'ne geçmek için cuma namazı kıldığı camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kaldırım Caddesi'nde sevgi seliyle karşılandı.

ARAÇTAN İNİP SOHBET ETTİ

Kaldırımda bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre sonra makam aracını durdurarak araçtan indi.

Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra köşke geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

"O KADAR HEYECANLANDIM Kİ..."

Erdoğan ile sohbet eden Şengül Aydın, “Sadece 'duacıyız' dedik, o kadar, arkadaşım da aynı şeyi söyledi. O da bize 'sağ olun, var olun' dedi, o tarz şeyler yani. O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" dedi.

"ONU ÇOK SEVDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Songül Ata ise “Ben çok sık rüyamda görüyorum Tayyip Bey'i. Onu çok sevdiğimi ve sürekli duacı olduğumu söyledim" şeklinde konuştu.