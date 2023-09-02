Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti Abone Olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi. "Çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı" Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi. 'Hayırlı kazançlar' diledi İş yerindeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi. Konvoyu sık sık durduruldu Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

Google News

Abone Ol