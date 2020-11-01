Samsun'da 7. il Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyonu aşan üye sayısına ilişkin, "Üye sayısının artması demek, seçimi kazanmak demektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da büyüyen AK Parti teşkilatlanmalarını ele aldı.

"ÜYE SAYISININ ARTMASI, SEÇİMİ KAZANMAK DEMEKTİR"

19 yıldır tazelenerek iktidarını devam ettirdiğini belirttiği AK Parti'yi yeni isimlerle büyütmeyi sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Üye sayımızın artması demek, seçimi kazanmak demektir. Kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen yenileyerek, tazelenerek iktidarını devam ettiren başka bir parti yoktur." ifadelerini kullandı.

ÜYE SAYISI 11 MİLYONU AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan üye sayısının 11 milyonu aştığının altını çizerek, "Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan yeni isimler ve yeni heyecanlarla AK Parti'yi büyütmeyi sürdürüyoruz. Üye sayımız 11 milyonu aştı. Samsun'un da yeni üyeler ve heyecanlarla bu gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üye sayımızın artması demek, seçimi kazanmak demektir VİDEO