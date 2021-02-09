Türkiye'nin uzay programının tanıtım sloganı, "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Milli Uzay Programı'nın tanıtım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay programının tanıtımını yapmadan önce sloganı açıkladı.

"GÖKYÜZÜNE BAK AY'I GÖR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon strateji hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki; gökyüzüne bak Ay'ı gör." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay programının sloganını açıkladı VİDEO

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GÖBEKLİTEPE'DEKİ MONOLİT

Göbeklitepe yakınlarında bir tarlada 5 Şubat’ta görülen monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’ yazıyordu.

Göbeklitepe yakınında gizemli metal blok VİDEO