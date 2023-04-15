Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gönderilen İMECE uydusuyla ilgili konuştu

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, ABD'deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fırlatma işleminin ardından konuya ilişkin mesajı paylaşıldı:

Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime, böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamd ediyorum. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerine yatırım yapmayı, vazgeçilmez bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil, uzayda da devam edeceği anlaşılıyor.

Şu anda birçok gelişmiş ülke, kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü, 2009'da 245 milyar dolar iken, 2021'de 469 milyar dolar ulaştı.



Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten, Milli Uzay Programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık.



Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan Teknofest gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz.



TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yetkin insan kaynağımızın yetiştirilmesine hız verdik. Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmalarında farklı bir evreye geçtik.



Halihazırda kendi uydularımızı geliştirmekten Ay yüzeyine araç göndermeye, bir Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu etmekten uzay sanayisi ekosistemine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları birer birer atıyoruz.



Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydusundan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif olarak ülkemize hizmet ediyor.



Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık.



Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil, dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntüler elde edebileceğiz.