Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esad'la bir görüşme mesajı vererek "Alışılmış bir siyasetçi değilim, vakti geldiğinde görüşebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışılmış bir siyasetçi olmadığı vurgusunda bulunarak vakti geldiğinde görüşme yoluna girilebileceğini söyledi.

"Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanı gelirse Esad'la görüşebiliriz"

"Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor.

Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve biliyorsunuz burada şu anda briket evler yapma suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri dönüşümle ilgili 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi.

Suriye'deki olaylarda Rusya'nın, İran'ın etkin rolü var. Koalisyon güçlerinin etkin rolü var. Koalisyon güçlerinde başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileri ile yetkililerimiz görüşerek, bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde, doğusunu, gerekse tam kuzeyini arındırmalarını istiyoruz.

Şu ana kadar istediğimize ulaştık mı, hayır ulaşmadık, takipçisiyiz devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti geldiğinde Esad ile görüşebiliriz VİDEO