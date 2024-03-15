Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da! 55 bin kişi karşıladı Yerel seçim mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kapsamında gerçekleştirdiği mitingler sürüyor.

Miting maratonuna Zonguldak ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Van'da vatandaşlarla buluştu.

Van'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, alanda kendisini bekleyenlerin sayısını da açıkladı.

Van'da 55 bin kişi!

Alanda 55 bin kişi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Şu anda Van'da 55 bin kişi benimle birlikte. Maşallah. Özü sözünden ayrılmayan, hakkın ve hakikatin şehri Van, hep bizi bağrına bastı.



Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5’luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.

Bayraklar ve pankartlarla karşıladılar

Alanı dolduran 55 bin kişi, eline aldıkları hem Türk bayrakları hem AK Parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamadan önce tezahürat yapan kalabalık, hazırladıkları pankartları da açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu bir pankartta ise "Mutfaktan konuşanların sonunu gördük ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda." sözleri yer aldı.