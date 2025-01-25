Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanacağız

AK Parti teşkilatlarında kongre heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 yılında gerçekleştirilecek genel seçime ilişkin konuştu.

"Rakamları eğip bükmek AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz oy oranımızı yüzde 50'nin altına düşürmemek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti olarak büyük hedeflerin hayalini kurduklarını belirtti.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OYLA KAZANACAĞIZ"

2028 seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken açıklamalar ise şöyle:

Rakamları eğip bükmek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur.



Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Hedefimiz şöyledir; 2028'deki seçimleri Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız