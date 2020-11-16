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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür

    Cumhurbaşkanı bugün öğle saatlerinde Vaniköy Camii’nde çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 02:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın çıkan ve alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii’ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    "HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında yaptığı paylaşımda,
    ‘’Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.

    Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür #1

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