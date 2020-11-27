Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varlık Fonu'yla ilgili atılan adımlar devam edecek

Katar ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada fevkalade bir durumun olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ekonomide atılan adımlar ve Varlık Fonu'yla ilgili "Ekonomide önemli gelişmelere var. Katar'la yapılan anlaşmalar var bununla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, Varlık Fonu'nun resmen başkanının kendisi olduğunu hatırlattı.

"VARLIK FONU'NU KÜRESEL ANLAMDA ÇOK DAHA FARKLI BİR YERE OTURTMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararlar bundan sonraki süreçte de devam ediyor. Bunda fevkalade durum yok. Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Katar Emiri'nin ziyareti atılan bu adımlardan birisidir. Attığımız imzalarla 11 anlaşma imzalandı. Bunların içinde bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutun da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya kadar adımlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Fonu' açıklaması- İZLE