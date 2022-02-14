BAE ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indirimi sonrası fiyat artışı yapan marketlerle ilgili, "Vatandaşımızı ezmeye çalışanlara karşı cezalarımız ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesi kameraların karşısına geçti.

BAE ile yeni dönemdeki ilişkilere yönelik konuşan Erdoğan, "İlişkilerimizde yeni dönem başlatıyoruz. Bu ziyaretimizle ilişkilerin yeniden hak ettiği yere ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz." dedi.

"ŞİDDETLİ CEZALAR UYGULAYACAĞIZ"

Ziyarete ilişkin açıklamaların ardından Erdoğan'a, temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimiyle ilgili soru yönetildi.

Yapılan KDV indirimi sonrası bazı marketlerin fiyat artışına gittiği yönündeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı ezmeye çalışanlara cezalarımız ağır olacak ViDEO

"VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır."