Haberler

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Kısıklı’daki evinden Ankara’ya gitmek üzere çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Erdoğan, sohbetin ardından Atatürk Havalimanı'na geçti.