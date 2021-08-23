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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Kısıklı’daki evinden Ankara’ya gitmek üzere çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Erdoğan, sohbetin ardından Atatürk Havalimanı'na geçti.
- DHA
- 23.08.2021 - 15:00
- Güncelleme : 23.08.2021 - 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi’ndeki evinden çıktı.
MAKAM ARACINI DURDURDU
Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.
SOHBETTEN SONRA ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti ViDEO