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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.
- AA
- 21.08.2021 - 15:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇMEDEN ÖNCE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
"HEYECANLANDIM"
Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik' dediğini kaydederek, "Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik." ifadelerini kullandı.