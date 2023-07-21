Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesinde bir araya geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül önce selamlaştı, sonra birlikte saf tuttu. Erdoğan ve Gül daha sonra ise tabutu birlikte omuzladı.

ensonhaber.com AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın acı günü... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamını yitiren Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi. Törene haber.com/cumhurbaskani.htm" rel="tag" target="_blank">Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Birlikte saf tuttular: Tabutu omuzladılar Yazıcı'nın annesinin cenazesinde ise objektiflere dikkat çeken bir görüntü yansıdı. Cenazeye katılan Abdullah Gül, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren ikili daha sonra yan yana saf tuttu. Erdoğan ve Gül daha sonra Yazıcı'nın annesinin tabutunu birlikte taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür etmişti Öte yandan Abdullah Gül son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmıştı. Konuşmasının sonunda törene katılanları tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e de teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halef-selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." demişti.