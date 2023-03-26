Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

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Seçime az bir süre kala partiler anket çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün farklı farklı anketlerin yayınladığı süreçte, partiler kendi anketlerinin oranlarını da paylaşmaya başladı.

A Haber'de Satır Arası programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranlarını verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, 2018 seçimlerinde alınan oy oranının altında kalmayacağını söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor. 2018'de aldığı oyun altına düşmeyeceğini iddia ediyorum. En son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu. Seçime doğru az süre kala kararsızların sayısı azalmaya başladığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh artar. Anketlerde yüzde 37, 39, 40'ları gördük. Şimdi 41 ve 42'yi konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy oranına değinen Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası.. Çünkü bu resim ortaya çıktıkça ve Cumhur İttifakı'nın kimlerle bir araya geldiğini, ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe daha doğrusu bu taraf belirginleştikçe ve Millet İttifakı'nın da ne yaptığı biraz daha ortaya çıktıkça saflar netleşecek.